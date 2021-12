Apple Watch : trois versions de la montre connectée l'an prochain, dont une sportive

La firme de Cupertino continue de dominer sur le segment des smartwatches, profitant entre autres d'une certaine stagnation de Wear OS et d'un segment très éparpillé entre de multiples marques avec une pléthore de modèles.

Avec ses évolutions régulières et ses fonctionnalités avancées, la montre Apple Watch continue d'occuper la tête du marché malgré un tarif généralement supérieur à ce que propose la concurrence.

Apple devrait poursuivre son effort en 2022 et l'analyste Ming-Chi Kuo anticipe pas moins de trois variantes à venir. Si l'on trouvera logiquement une Apple Watch Series 8 qui succèdera à la gamme actuelle, il évoque également une nouvelle Apple Watch SE ainsi que la fameuse Apple Watch sportive avec coque renforcée pressentie depuis quelque temps.

Ce dernier modèle viendrait plus particulièrement se confronter au segment des montres pour sports extrêmes / intensifs qui connaît un succès certain sur des créneaux de prix élevés (600 € et au-delà).

Rien n'est connu sur les caractéristiques de la prochaine Apple Watch SE tandis que la version Series 8 devrait continuer à étoffer les fonctionnalités de suivi de la santé avec peut-être l'intégration d'une mesure non invasive de la glycémie sanguine.

Toutes ces nouveautés devraient logiquement être dévoilées durant le second semestre 2022, soit en même temps que la gamme iPhone 14 soit lors d'un événement dédié sur octobre.