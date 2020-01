Ecouteurs sans fil : Apple a dominé outrageusement avec les AirPods en 2019

Dans le domaine des écouteurs sans fil TWS, Apple a largement dominé le marché avec ses AirPods, récupérant plus de la moitié du marché.

A côté de ses iPhone, iPad et Mac, Apple sait aussi s'ouvrir de nouvelles opportunités sur de jeunes segments. La firme californienne est ainsi largement leader en matière de montres connectées avec l'Apple Watch et elle est train de faire de même sur le créneau des écouteurs sans fil TWS.

Ces écouteurs sans aucun câble entre les oreillettes, fonctionnant en Bluetooth et généralement accompagnés d'un étui de chargement ont connu une poussée de fièvre en 2019 en voyant leurs ventes progresser de 200% sur un an à la faveur des très nombreux modèles commercialisés mais ce sont les écouteurs AirPods d'Apple qui ont été les plus plébiscités, selon la dernière étude de Strategy Analytics.

Apple AirPods

Apple a ainsi obtenu une part de marché de plus de 50% en volume en 2019 sur le marché TWS avec ses écouteurs, quand ses plus proches concurrents, Xiaomi et Samsung, doivent se contenter de moins de 10% de part de marché chacun.

Quand les AirPods ont été écoulés à près de 59 millions d'unités, Xiaomi a atteint un volume de 9,1 millions d'exemplaires, et Samsung 7,4 millions.

Et puisque les AirPods sont positionnés en haut de gamme, Apple a récupéré quelque 71% des revenus générés par les ventes d'écouteurs TWS en 2019. Malgré cette domination, les analystes notent que le marché, toujours jeune, offre encore de belles perspectives de croissance aux nombreuses entreprises s'y intéressant, le secteur devant dépasser les 100 milliards de dollars de revenus d'ici 2024.

