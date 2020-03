Malgré le coronavirus, Apple compte toujours vendre des dizaines de millions d'AirPods

Les bonnes ventes initiales de la série iPhone 11 ont été entamées par l'épidémie du coronavirus qui a donné un coup de frein à la consommation, notamment en Chine où elle était très bien accueillie.

Dans le même temps, l'incertitude plane autour des futurs iPhone SE 2 et iPhone 12 du fait du ralentissement de l'activité de production et de l'accès aux composants dans les chaînes d'approvisionnement asiatiques, ce qui pourrait conduire à reporter leur lancement et donc à réaliser des volumes plus bas que prévu.

La firme californienne aurait d'ailleurs déjà commencé à réévaluer ses commandes de composants à la lumière de cette situation. Dans le même temps, elle est leader sur le marché des écouteurs sans fil "true wireless" grâce à ses AirPods, et de ce côté, aucune réduction des volumes ne semble être crainte, selon une information de Digitimes.

La prévision serait toujours d'écouler 90 millions d'écouteurs AirPods en 2020, soit 50% de plus que l'an dernier, et aucune révision des commandes de composants n'a été signalée, suggérant que l'estimation est toujours d'actualité.

Tout en comptant sur le succès des AirPods standard, Apple a lancé en fin d'année dernière des AirPods Pro avec un nouveau design et une réduction active de bruit qui ont été immédiatement plébiscités, créant une situation de pénurie durant les fêtes d'année.

Des rumeurs ont couru sur une nouvelle expansion de la gamme cette année avec des écouteurs AirPods Pro Lite mais l'entreprise reste comme à son habitude silencieuse sur le sujet.

A noter que vous pouvez trouver actuellement en promotion sur Acheter sur Google les AirPods en promotion (chez Carrefour et Boulanger) avec le code MARS1250 qui permet d'obtenir 12% de réduction (jusqu'à 150€ ) :