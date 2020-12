AirPods Max : le casque couvrant d'Apple avec annulation de bruit active est officiel

Comme attendu, Apple a encore de la ressource en matière d'annonces et ce 8 décembre est donc l'occasion de présenter son premier casque couvrant exploitant sa marque propre et entrant dans la gamme AirPods, comme ses écouteurs TWS.

L'accessoire qui a fait l'objet de diverses rumeurs sous l'appellation AirPods Studio se dénomme en réalité AirPods Max et correspond au design aperçu dans certaines fuites, avec un design épuré avec ses oreilles et son arceau.

Le casque AirPods Max embarque la puce Apple H1 dédiée présente dans les AirPods Pro et qui gère l'annulation active de bruit (ou ANC) et un logiciel avancé pour l'audio computationnelle permettant de générer égaliseurs dynamiques, mode Transparency (pour entendre les conversations) et son spatialisé.

Apple met sans surprise l'accent sur la finition de son casque, des coussinets à mémoire de forme pour assurer l'isolation phonique à l'arceau en acier inox avec bandeau en tissu respirant, avec la petite touche de la couronne rotative empruntée à l'Apple Watch pour régler le volume et piloter les fonctions musicales, Siri-esques et téléphoniques de l'AirPods Max.

La firme promet une belle qualité sonore avec des drivers dynamiques de 40 mm offrant un son bien différencié et avec une distorsion minime, même à plein volume. Avec ces propriétés, le casque pourra servir à visionner vidéos et films mais aussi à jouer ou passer des appels.

On retrouve par ailleurs le système d'appairage automatique avec les autres appareils d'Apple lorsqu'ils sont liés via iCloud. Le casque sans fil AirPods Max promet jusqu'à 20 heures d'autonomie avec ANC active sera commercialisé le 15 décembre en multiples coloris au prix de 629 € avec la possibilité de le commander dès à présent sur le site d'Apple.