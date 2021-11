AirPods Pro 2 : design sans tige et report au second semestre 2022

Les écouteurs AirPods Pro 2 ne devraient finalement pas voir le jour avant le second semestre 2022. Ils pourraient abandonner leur tige.

Les écouteurs AirPods 3 ont été dévoilés il y a un mois et ils reprennent le design des AirPods Pro avec une oreillette dotée d'une tige courte, rompant avec la tige plus allongée des générations précédentes.

Pendant ce temps, les AirPods Pro 2 continuent d'alimenter les rumeurs, même si leur mise sur le marché semble reculer de mois en mois. Le leaker FrontTron affirme dans un tweet que les écouteurs TWS en version Pro non seulement ne verront le jour avant 2022 mais aussi que leur lancement est repoussé au troisième trimestre de l'année prochaine.

Le leaker ne donne pas de raison pour ce glissement de fenêtre de lancement mais indique tirer son information des chaînes d'approvisionnement. Il ne s'étend pas non plus sur le design du produit et sur la possibilité que la prochaine génération abandonne complètement la tige pour ne garder que les oreillettes.

La tige, même raccourcie en version Pro, a pourtant été un marqueur distinctif pour les écouteurs sans fil d'Apple avant l'émergence de nombreuses copies.

Le site MacRumors a quelques doutes à ce sujet en ayant lui-même reçu des rendus supposés des AirPods Pro 2 toujours dotés d'une tige.

Mark Gurman, de Bloomberg, suggérait il y a peu qu'Apple cherchait à rendre ses écouteurs plus compacts et avait effectivement envisagé d'abandonner la tige mais aussi que cette piste comportait des difficultés techniques qui pourrait conduire à maintenir le design actuel, peu ou prou.

Les AirPods Pro 2 devraient mettre le focus sur le suivi de l'activité sportive en renforçant les capacités des capteurs de mouvement tout en offrant une coque étanche certifiée IPX-4 comme les AirPods 3 et un étui de chargement compatible avec la charge sans fil MagSafe.