Apple : les écouteurs AirPods 2 en 2021, des AirPods Pro 2 un an plus tard

Des AirPods Pro Lite cette année, des AirPods 3 l'an prochain et des AirPods Pro 2 en 2022 ? C'est le programme suggéré par l'analyste Ming-Chi Kuo.

Alors que les rumeurs évoquent l'arrivée d'écouteurs sans fil AirPods Pro Lite dès le mois prochain, peut-être sans la réduction de bruit active des AirPods Pro, l'analyste Ming-Chi Kuo prédit l'arrivée de nouvelles générations ces prochaines années.

Tout d'abord, il estime que la production d'un casque couvrant haut de gamme siglé Apple et non Beats débutera durant l'été en vue d'un lancement en fin d'année. Viendront ensuite de nouveaux écouteurs sans fil TWS.

Des AirPods de troisième génération entreraient ensuite en production durant le premier semestre 2021, avec un aspect extérieur évoluant peu mais des améliorations au niveau des composants.

Des AirPods Pro 2 seraient enfin mis en production sur le dernier trimestre 2021 ou début 2022, avec une annonce quelques mois plus tard, avec le même design et un SiP (System in Package) renouvelé.

En attendant, les AirPods Pro sont en train de prendre l'ascendant sur les AirPods, malgré leur tarif supérieur. Ming-Chi Kuo anticipe une chute de 40% des ventes d'AirPods, soit un volume de 11 à 13 millions d'unités, durant le deuxième trimestre 2020.

Sur la même période, les ventes d'AirPods Pro vont progresser de 70% pour atteindre une même fourchette de 11 à 13 millions d'exemplaires. Sur l'ensemble de l'année, les volumes d'AirPods devraient atteindre 90 millions d'unités, répartis en 50 millions d'AirPods et 40 millions d'AirPods Pro environ.