Chute du prix sur les écouteurs Apple AirPods Pro mais aussi sur l'iPhone 13, les écouteurs realme...

Aujourd’hui, nous mettons en avant les écouteurs Apple AirPods Pro qui profitent d’une belle réduction sur le site de Rakuten.

Ces derniers sont fournis avec trois tailles d’embouts différentes pour s’adapter à toutes les oreilles et leur forme permet un très bon maintien dans l’oreille. De plus, ils sont vendus avec leur boite de rangement qui permet aussi de les recharger.

Les écouteurs sont pourvus de la technologie de réduction active du bruit avec le mode transparence. Ils possèdent la certification IPX4 qui indique qu’ils sont résistants à l’eau et à la sueur. Et enfin, grâce à la batterie des écouteurs et celle du boitier, vous profitez de votre musique pendant maximum 24 heures.

Sur Rakuten, les écouteurs Apple AirPods Pro sont au prix réduit de 195 € au lieu de 369 € avec la livraison gratuite.



Voici notre sélection des meilleurs bons plans du jour :

Smartphone

PC portable

Écouteurs

realme Buds Q2 à 21 € avec le code AFFAIRE20 (Cdiscount)





Souris

TV

Casque

Accessoire informatique

Divers





