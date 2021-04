Les AirTags d'Apple sont enfin une réalité

En début de mois, Apple a ouvert son réseau Localiser à des accessoires et produits de fabricants tiers. Un réseau qui approche le milliard d'appareils Apple et dont pourra tirer parti l'AirTag. Après des rumeurs de longue date et indices semés dans des versions d'iOS, c'est l'heure de l'officialisation pour cette balise connectée.

L'AirTag d'Apple est présenté comme un accessoire pour iPhone afin de retrouver avec l'application Localiser un objet auquel il est attaché. De forme circulaire avec un diamètre de 31,9 mm et 8 mm d'épaisseur pour un poids de 11 g, il profite d'un indice de protection IP67 et fonctionne avec une pile bouton CR2032 remplaçable.

Le dispositif intègre un haut-parleur (pour émettre un son et faciliter la localisation), un accéléromètre et dispose d'une connectivité Bluetooth LE, une puce U1 d'Apple pour la technologie radio courte distance UWB (Ultra Wideband), un module NFC.

" Votre AirTag émet un signal Bluetooth sécurisé détectable par les appareils du réseau Localiser se trouvant à proximité. Ces appareils envoient les informations de localisation de votre AirTag sur iCloud. Vous pouvez alors aller dans l'application Localiser et le visualiser sur une carte ", explique Apple. Le réseau Localiser est exploité quand l'AirTag n'est pas à portée du Bluetooth du propriétaire.

L'accent sur une localisation précise

Avec un iPhone équipé d'une puce U1, la technologie UWB entre en jeu pour permettre une localisation plus précise à proximité. La technologie NFC sert à l'activation d'un mode perdu avec un appareil compatible pour obtenir via un site web les coordonnées préalablement renseignées du propriétaire.

Pour être guidé vers l'AirTag et avec la Localisation précise, Apple a prévu tout un ensemble de moyens de guidage comme des signaux sonores, haptiques et visuels. Il est aussi possible de demander à Siri de rechercher un objet.

L'AirTag sera disponible le 30 avril à 35 € (en précommande le 23 avril). Un pack de quatre AirTags sera à 119 €. Un AirTag peut être personnalisé avec une gravure gratuite (texte ou emoji parmi une trentaine de propositions).

Il y a bien évidemment des accessoires pour accompagner l'AirTag comme des porte-clés. Un partenariat avec Hermès propose des accessoires en cuir, dont un accessoire de bagage à… 449 €.