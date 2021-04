Apple étend son réseau Localiser aux produits tiers

Avec une mise à jour de l'application Localiser (Find My) et l'ajout d'un onglet Objets, Apple annonce officiellement l'ouverture de son réseau Localiser à des accessoires et produits de fabricants tiers. En plus de leurs appareils Apple, les utilisateurs d'un iPhone seront par exemple en mesure de trouver d'autres objets avec l'application Localiser.

Cette possibilité avait été évoquée par Apple lors de sa conférence WWDC de 2020 dans le cadre d'un accès plus large à ses plateformes. Le groupe avait insisté sur la préservation de la confidentialité pour le réseau Localiser avec du chiffrement de bout en bout pour les données.

Pour les premiers produits tiers compatibles avec Localiser, Apple cite les derniers modèles de vélos électriques S3 et X3 de VanMoof, les écouteurs sans fil True Wireless Soundform Freedom de Belkin et la balise Chipolo One Spot.

Avant même les AirTags d'Apple...

D'autres produits tiers compatibles avec Localiser d'Apple seront prochainement proposés grâce au programme Find My Network Accessory qui fait partie de l'initiative Made for iPhone (MFi). Les produits approuvés seront étiquetés " Works with Apple Find My. "

Le réseau Localiser repose pour rappel sur la connexion Bluetooth des appareils d'Apple à proximité afin de détecter des objets perdus et obtenir une position approximative. Bien évidemment, avec chiffrement complet et garantie d'anonymat.

Apple annonce par ailleurs que des spécifications techniques pour les fabricants de puces seront bientôt publiées. Les fabricants de produits tiers pourront alors exploiter la technologie radio courte distance Ultra Wideband des appareils Apple à proximité (et équipés de la puce U1) pour une localisation plus précise.