Apple Arcade : la marque veut des jeux plus addictifs

Cela fait presque un an qu'Apple a lancé son nouveau service baptisé Arcade. Moyennant 4,99€ par mois, les utilisateurs peuvent ainsi accéder à un catalogue de titres proposés sur iOS qui sont habituellement payants, mais aussi profiter de titres exclusifs à la plateforme. Au total, on compte 120 jeux au catalogue du service et plusieurs studios associés à la marque.

Récemment, Apple a toutefois annulé quelques gros projets dédiés à son service. La firme reprochait ainsi aux studios que leurs titres n'avaient pas le niveau d'engagement recherché, précisant à nouveau que la marque était à la recherche de titres originaux, à même de se démarquer et plus addictifs pour les joueurs.

Apple cherche donc à rendre son service Arcade non seulement plus original, mais aussi plus addictif pour conserver les souscriptions. Pour l'instant, aucun titre exclusif d'Apple Arcade n'a connu de succès retentissant...