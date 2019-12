Apple Arcade propose désormais un abonnement annuel

Faut-il y voir un service qui peine à recruter des utilisateurs ? Apple vient de déployer une nouvelle option dans les abonnements relatifs à son service Apple Arcade.

Jusqu'ici, l'abonnement était proposé sous forme mensuel avec un prix de 4,99€ par mois. Désormais, il est également possible de souscrire à un abonnement annuel (avec engagement) pour 49,99€, ce qui permet d'économiser 2 mensualités sur le total et donc un peu moins de 10 euros.

Malgré tout, accéder à l'option n'est pas automatique : il faut déjà souscrire à l'offre mensuelle du service, puis se rendre ensuite dans les options d'abonnement dans l'App Store et constater l'apparition de cette nouvelle formule.

Le service est encore jeune et il est difficile de savoir comment il va évoluer avec si peu de recul. Difficile donc de savoir si cet engagement sur 1 an est une bonne affaire. Comme toujours, certains utilisateurs devraient y trouver leur compte et d'autres pas... Apple a promis d'étoffer rapidement son catalogue de titres et d'y ajouter nombre de contenus exclusifs, reste à savoir quand et à quel rythme.