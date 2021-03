App Tracking Transparency d'Apple : Mark Zuckerberg finalement confiant pour Facebook

Dans le cadre d'un échange sur le réseau social Clubhouse uniquement basé sur l'audio, le fondateur et patron de Facebook s'est montré pour la première fois relativement optimiste concernant le dispositif d'App Tracking Transparency (ATT) d'Apple.

Avec l'ATT et une mise à jour ce printemps d'iOS, iPadOS et tvOS, Apple va obliger les développeurs à obtenir le consentement explicite des utilisateurs d'une application pour le suivi de leurs activités sur d'autres applications ou sites.

Le dispositif affecte la publicité ciblée avec l'accès à l'IDFA d'Apple (Identifier for Advisers) pour identifier l'appareil mobile. Il est très probable qu'un utilisateur refusera d'autoriser du tracking lorsqu'une fenêtre pop-up apparaîtra pour recueillir son accord.



Pour l'ATT avec iOS 14, Mark Zuckerberg s'est dit confiant dans le fait " que nous allons pouvoir gérer cette situation. Nous serons en bonne position. Je pense qu'il est possible que nous soyons même dans une position plus forte. "

Cette déclaration tranche avec les précédentes attaques de Mark Zuckerberg contre l'ATT. Son propos est que les changements d'Apple vont " encourager davantage d'entreprises à faire du commerce sur nos plateformes, en rendant plus difficile l'utilisation de leurs données pour trouver les clients qui voudraient utiliser leurs produits en dehors de nos plateformes. "

Autrement dit, Mark Zuckerberg anticipe que davantage d'entreprises feront le choix de vendre directement via Facebook et Instagram. Il réitère par contre que les petites entreprises et développeurs auront maille à partir avec l'App Tracking Transparency d'Apple.