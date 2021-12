Apple distribue d'imposants bonus pour ses ingénieurs talentueux

En guise de récompense, des bonus allant de 50 000 à 180 000 dollars ont été distribués par Apple à certains de ses ingénieurs considérés comme les plus performants. Selon une information de Bloomberg qui souligne une surprise, de nombreux ingénieurs ont reçu des montants d'environ 80 000, 100 000 ou 120 000 dollars en actions.

Une telle récompense à la forme inhabituelle de la part d'Apple, dans la mesure où il ne s'agit pas de primes, a concerné des ingénieurs travaillant dans les domaines de la conception de puces, le hardware, le software et les opérations du groupe.

Elle concerne 10 % à 20 % des ingénieurs dans ces divisions. De quoi potentiellement susciter quelques tensions en interne avec les ingénieurs non concernés...

Pour empêcher des départs chez Meta et ailleurs

Les actions sont soumises à des restrictions et sont acquises sur quatre ans. Une forme d'incitation pour éviter la fuite des cerveaux et retenir les ingénieurs talentueux. Bloomberg évoque les tentatives de la concurrence pour débaucher des ingénieurs chez Apple, et en particulier Meta (la maison-mère de Facebook).

La grande ambition de Meta est le métavers pour succéder à l'internet mobile et proposer des espaces 3D afin de partager des expériences entre des personne ne se trouvant pas dans le même espace physique. Avec des besoins en réalité virtuelle, réalité augmentée et pour le matériel idoine ou encore en intelligence artificielle, Meta a débauché une centaine d'ingénieurs d'Apple ces derniers mois.

De quoi titiller le groupe de Cupertino pour ses propres ambitions comme un futur casque de réalité augmentée / réalité virtuelle notamment. Reste que Apple n'hésite évidemment pas non plus de son côté à débaucher chez la concurrence, comme cela a été le cas par exemple dans le cadre de son projet autour de la conduite autonome.