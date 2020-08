La valorisation boursière d'Apple dépasse désormais la somme de tous les groupes du CAC 40

Avec toujours de bons résultats au deuxième trimestre et de solides ventes en Chine, Apple poursuit son ascension en Bourse, au point de peser désormais plus lourd que toutes les entreprises du CAC 40 réunies.

Malgré la crise mondiale du coronavirus, Apple s'en est plutôt bien tirée au deuxième trimestre et a affiché de solides résultats financiers. La bonne santé de ses iPhone en Chine a contribué à rassurer les investisseurs et à continuer de faire grimper son cours en Bourse.

A plus de 1900 milliards de dollars de capitalisation boursière, l'entreprise est représentative de la vitalité des GAFA malgré les épreuves du début d'année. Avec un gain de plus de 10% de la valeur du cours à l'annonce des résultats financiers et encore quelques pourcents en ce début de semaine, Apple pèse désormais plus lourd en Bourse que l'ensemble des entreprises françaises du CAC 40, dont la valorisation totale atteint 1506 milliards d'euros (1770 milliards de dollars environ).

La firme a annoncé une nouveau fractionnement de ses actions, permettant aux actionnaires de récupérer 3 actions de plus par action détenue, ce qui ramènera le cours de l'action vers 100 dollars, au lieu de 440 dollars actuellement.

Le cap d'une capitalisation boursière à 2000 milliards de dollars semble plus que jamais à portée, même si Apple n'a pas fait de prévisions pour le trimestre en cours, dans le contexte d'incertitude économique et géopolitique actuel.

L'annonce de la série iPhone 12 en septembre constituera un moment charnière pour la firme à la pomme, même avec un lancement retardé de plusieurs semaines, de l'aveu même de son directeur financier.