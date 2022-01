Apple a brièvement franchi les 3 000 milliards de dollars de capitalisation

Cela n'a pas duré, mais Apple a franchi lundi le cap des 3 000 milliards de valorisation boursière. Une première en la matière pour laquelle Microsoft était également en lice au cours des prochains mois d'après certains analystes.

La brève incursion au-dessus de ce seuil symbolique a eu lieu à la faveur de l'action du groupe qui a grimpé jusqu'à près de 182,90 dollars. Elle est ensuite retombée à 182 dollars pour une progression de 2,50 % à la fermeture des marchés, et une capitalisation de 2,99 milliards de dollars.

Si Apple devait être un pays, ce serait le cinquième pays le plus riche du monde derrière l'Allemagne et devant le Royaume-Uni. Selon The Guardian, la valorisation du groupe de Cupertino est supérieure aux valorisations combinées de Boeing, Coca-Cola, Disney, Exxon-Mobil, McDonald's, Netflix et Walmart.

Dans l'expectative des résultats pour les fêtes de fin d'année

Il sera intéressant de voir quel niveau atteindra la capitalisation d'Apple à l'occasion de la publication de ses prochains résultats financiers qui tiendront compte de la période des fêtes de fin d'année en 2021.

Lors de la publication des résultats records du trimestre de septembre, le patron d'Apple avait souligné des contraintes d'approvisionnement plus importantes que prévu - notamment la pénurie de semi-conducteurs - et la perte de l'ordre de 6 milliards de dollars.

Pour le trimestre avec les fêtes de fin d'année, Tim Cook avait expliqué s'attendre à une perte sur les revenus encore plus prononcée.