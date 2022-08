Apple Car : un ex-salarié plaide coupable de vol de secrets industriels

Entre 2015 et 2018, Xiaolang Zhang a travaillé chez Apple. Aux États-Unis, il a été accusé d'avoir dérobé au groupe de Cupertino un document confidentiel de 25 pages. Ce document contenait des schémas détaillés d'une " carte de circuit imprimé conçue pour une utilisation dans l'infrastructure critique d'une partie d'un véhicule autonome. "

D'autres accusations ont porté sur le vol de manuels techniques et des fichiers PDF décrivant des prototypes d'Apple. Âgé de 33 ans à l'époque, il avait été arrêté en juillet 2018 à l'aéroport de San José en Californie et alors qu'il s'apprêtait à partir pour la Chine.

Inculpé de vol de secrets industriels, Xiaolang Zhang avait d'abord plaidé non coupable. Il vient finalement de conclure un accord avec les procureurs et plaide désormais coupable. Selon CNBC, il encourt une peine de jusqu'à 10 ans de prison et 250 000 dollars d'amende. Le verdict sera connu en novembre prochain.

Une affaire d'espionnage industriel ?

The Verge rapporte que dans le cadre de son enquête, Apple a déterminé qu'il avait " transféré environ 24 Go de données très problématiques sur l'ordinateur portable de sa femme via AirDrop, et avait également pris des circuits imprimés et un serveur du laboratoire de véhicules autonomes de l'entreprise. "

En avril 2018, l'ancien ingénieur d'Apple avait pris un congé de paternité et s'était rendu en Chine avec sa famille. Selon des documents de justice, il avait ensuite informé Apple le 30 avril 2018 de sa démission afin de retourner en Chine et être auprès de sa mère malade.

Au cours des trois jours avant cette annonce, l'activité de Xiaolang Zhang sur le réseau informatique d'Apple avait augmenté de manière significative, avec du téléchargement depuis des bases de données du projet secret du groupe. Xiaolang Zhang avait l'intention de travailler pour une start-up chinoise de véhicules autonomes Xiaopeng Motors.