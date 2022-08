Reality One / Reality Pro : Apple réserve des noms de marque pour son futur casque AR / VR

Comme souvent, ce n'est pas en son propre mais via des entreprises affiliées qu'Apple a réalisé des dépôts de marque qui pourraient avoir un lien avec son futur casque de réalité augmentée / virtuelle.

Ce dernier ne devrait pas être dévoilé durant l'événement du 7 septembre, déjà bien doté avec le lancement des iPhone 14, mais un lancement début 2023 conduit sans doute la firme à préparer le terrain.

Selon Bloomberg, les dénominations Reality One et Reality Pro ont été déposés, de même que Reality Processor. Elles seront peut-être utilisées pour le futur casque, sachant que l'OS intégré est baptisé rOS, pour RealityOS et qu'un kit de développement RealityKit avait été publié il y a quelques années pour faciliter la création d'animations en réalité augmentée.

Apple prépare le terrain de sa réalité augmentée

L'un ou l'autre nom pourrait servir à désigner le casque AR / VR sachant que le modèle de 2023, qui s'annonce onéreux, pourrait rapidement être suivi d'une évolution en 2024 plus orientée grand public.

La dénomination Reality Processor correspondrait à la fameuse puce dédiée dont les performances seraient similaires à celles d'un MacBook M2 et qui animera le casque. L'analyste Ming-Chi Kuo suggérait au début de l'été que le gadget sera très avancé et de nature à modeler ce jeune segment par ses avancées techniques qui seront vite reprises par la concurrence.