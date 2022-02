Casque de réalité mixte Apple : écran micro-OLED et puce M1

| Source : ET News

Le premier casque de réalité mixte d'Apple mettra à profit un affichage micro-LED et embarquera une puce ARM de type M1.

Les rumeurs se poursuivent concernant le premier casque de réalité mixte d'Apple et la publication ET News réaffirme que le gadget embarquera bien un affichage micro-OLED offrant faible consommation d'énergie et temps de réaction court.

Cela devrait être la solution retenue pour un affichage qui pourrait atteindre une grosse densité de 3000 pixels par pouce et qui pourra proposer des expériences de réalité augmentée mais aussi de réalité virtuelle.

Ces écrans micro-OLED seraient le fruit d'une collaboration avec le fondeur taiwanais TSMC même si certains observateurs estiment qu'Apple pourrait aussi utiliser la technologie de Sony qui propose également ce type d'affichage.

ET News affirme également que le futur casque de réalité mixte embarquera bien une puce Apple M1 (ou l'une de ses variantes) et offrira donc une puissance digne d'un MacBook.

De son côté, Samsung plancherait sur un casque de réalité augmentée exploitant une puce Exynos et doté d'une technologie d'hologramme qui serait en développement dans les laboratoires du groupe coréen depuis un certain temps. Le tout fonctionnerait sous Android et un prototype serait déjà finalisé.