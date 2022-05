Apple montre l'un des ses prochains grands projets à son conseil d'administration

Le premier appareil dédié de réalité virtuelle / augmentée d'Apple n'est pas encore d'actualité mais il constituera un point d'étape dans la stratégie de la firme et peut-être le dernier grand projet directement supervisé par Tim Cook.

Il pourrait commencer à être évoqué dès cette année avant une commercialisation l'an prochain mais il fait déjà l'objet de démonstrations au sein du conseil d'administration, selon l'agence Bloomberg, sans doute pour montrer son état d'avancement.

Le développement de rOS (Reality OS) aurait également accéléré ces dernières semaines et une officialisation du produit reste donc possible dans les mois à venir. Bloomberg note qu'il s'agira du premier lancement d'une nouvelle catégorie de produit depuis 2015 et l'Apple Watch, toujours leader de son segment.

Un développement long, des obstacles à surmonter

Le casque de réalité mixte devrait embarquer plusieurs processeurs lui assurant une puissance digne d'un Mac et des écrans en très haute résolution. Après ce produit, la firme lancera des lunettes de réalité augmentée (nom de code N421) avec des informations s'affichant en surimpression sur la vue de l'environnement proche.

Le casque AR / VR montré au conseil d'administration fait l'objet d'un développement depuis 2015 et mobilise quelque 2000 ingénieurs dont certains ayant travaillé sur l'iPhone, l'iPad ou le Mac tandis que d'autres viennent de la NASA ou de l'industrie du jeu et de l'audio.

Toutefois, Apple a conduit un certain nombre de défections de salariés partant chez Meta ces derniers mois, ce qui a pu compliquer la bonne maturation du produit. Plusieurs obstacles techniques doivent encore être vaincus comme l'échauffement de l'appareil à l'usage et la recherche de la killer app.