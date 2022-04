Le casque de réalité mixte d'Apple aura un peu de retard

Le premier casque de réalité mixte d'Apple a fait l'objet de multiples rumeurs et l'on pourrait commencer à entendre officiellement parler à l'occasion de l'événement WWDC 2022 du mois de juin.

Si l'espoir était de le voir commercialisé d'ici la fin de l'année, l'analyste Jeff Pu suggère qu'il devrait connaître un léger retard et être reporté à début 2023. Il évoque également la présence d'un SoC custom qui devrait être aussi puissant que la puce Apple M1 déjà déployée dans bon nombre d'appareils de la marque.

On trouverait également à bord une bonne dizaine de capteurs et caméras pour assurer les fonctions de réalité virtuelle / augmentée mais aussi le pilotage de l'interface et des fonctions biométriques.

Un OS spécial, dit rOS ou Reality OS, a déjà fait parler de lui et pourrait être officialisé pour le WWDC. Si le lancement du casque semble être reporté, son succès à venir ne fait pas de doute pour l'analyste.

Il indique ainsi que le gadget pourrait représenter un volume de 1 à 1,5 million d'unités, ce qui, pour un produit estimé à 3000 dollars, serait déjà un bon départ, avec la puce custom comme démonstrateur des capacités d'Apple à créer ses propres composants dédiés. Il reste à voir si les problèmes supposés de surchauffe seront réglés d'ici là et ne compromettront pas encore le calendrier.