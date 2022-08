Le casque de réalité mixte d'Apple ne sera vraiment pas bon marché

Analyste de TF International Securities réputé pour la fiabilité de ses observations et prédictions sur les tendances dans le secteur technologique, Ming-Chi Kuo estime que le casque de réalité mixte d'Apple sera " le prochain produit électronique grand public révolutionnaire après l'iPhone. "

S'il est question de grand public, le prix de l'appareil devrait toutefois être élevé avec ainsi un frein à une adoption d'ampleur conséquente. Du reste, le groupe de Cupertino se cantonnerait à une production de moins de 1,5 million d'exemplaires en 2023.

C'est évidemment sans commune mesure avec les chiffres de vente de l'iPhone, mais avec un nouvel appareil qui devra d'abord convaincre et à commencer par les investisseurs et les développeurs. Selon Ming-Chi Kuo, le prix du casque de réalité mixte d'Apple sera entre 2000 et 2500 dollars… ou plus.

Diffusion limitée pour cause de tarif élevé

" Le casque AR / MR (ndlr : réalité augmentée / réalité mixte) de première génération d'Apple vise à prouver si la demande du marché existe. […] Si la demande du marché existe, le prix de vente diminuera progressivement, ce qui stimulera la croissance rapide des livraisons grâce à l'amélioration de la production, de la technologie et des coûts ", écrit Ming-Chi Kuo.

Une analyse somme toute logique pour ce type de produit qui pourrait être annoncé par Apple dès janvier 2023, et sans doute pour une sortie ultérieure au cours du deuxième trimestre de l'année prochaine.

Rappelons que pour le casque de réalité virtuelle Meta Quest Pro de Meta (anciennement Project Cambria), ce serait un prix au-delà de 1000 dollars. Il est cependant difficile de dire à ce stade s'il y aura une concurrence directe avec le casque de réalité mixte d'Apple.