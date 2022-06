Le casque de réalité mixte d'Apple serait avec puce M2

Objet de nombreuses rumeurs, le premier casque de réalité mixte d'Apple serait équipé d'une puce M2 associée à 16 Go de RAM. C'est en tout cas ce qu'évoque Mark Gurman de Bloomberg - avec peu de détails - en faisant allusion aux dernières itérations de l'appareil en interne.

Cela paraît somme toute logique avec le calendrier qui se dessine pour la sortie du casque d'Apple. L'analyste Ming-Chi Kuo prévoit ainsi une sortie pour début 2023, et plutôt pour le deuxième trimestre de l'année prochaine.

Il décrit le casque d'Apple comme un appareil ayant la capacité d'intégrer la réalité augmentée et la réalité virtuelle, avec la possibilité de basculer entre les deux de manière fluide pour répondre à divers scénarios d'utilisation.

Une seule puce plutôt que deux

Jusqu'à présent, Ming-Chi Kuo a essentiellement mentionné une puce M1 - ou du moins avec le même niveau de puissance de calcul - et une autre puce moins puissante afin de gérer et traiter les données des divers capteurs de l'appareil. Mais c'était avant qu'Apple ne dévoile sa puce M2.

À en croire Mark Gurman, il faudrait donc s'attendre à une seule puce M2 pour remplacer deux puces. Par rapport à la puce M1, la puce M2 intègre un CPU 18 % plus rapide, un GPU 35 % plus puissant et par ailleurs un Neural Engine 40 % plus performant.

Surtout, il y a un bénéfice en matière de consommation d'énergie à des niveaux similaires pour les performances et avec moins de chauffe. Pour un casque à porter sur la tête… cela pèse évidemment dans la balance.