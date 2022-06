Apple M2 : le nouveau SoC ARM se dévoile, plus puissant, toujours gravé en 5 nm

l'événement WWDC 2022 est bien le lieu de l'annonce du SoC Apple M2, nouvelle évolution des SoC ARM de la stratégie Apple Silicon débutée fin 2020. Mais comme attendu, il s'agit essentiellement d'une évolution incrémentale de la plate-forme matérielle.

Toujours gravée en 5 nm mais avec une technique optimisée, la puce comprend désormais 20 milliards de transistors (contre 16 milliards pour M1) et intègre une puissance de traitement de 15 800 milliards d'opérations par seconde via son composant Neural Engine (contre 11 000 milliards pour M1).

Le SoC Apple M2 comprend toujours 8 coeurs CPU (4 coeurs puissants + 4 coeurs économiques) et un GPU passant à 10 coeurs (contre 7 à 8 pour M1) pour offrir encore plus de souplesse sur la partie graphique.

Apple revendique 18% de performances CPU en plus par rapport à la puce M1 et une partie graphique améliorée de 35% grâce à la technique de gravure optimisée, même si elle reste sur le même noeud.

La puce Apple M2 pourra accueillir jusqu'à 24 Go de RAM LPDDR5 et offre une bande passante mémoire de 100 Go/s, avec toujours un système de mémoire unifiée entre CPU et GPU permettant le traitement et le transfert de gros volumes de données.

La firme assume toujours un ratio performance / puissance largement à son avantage par rapport à des processeurs concurrents (non nommés ni détaillés) de 12 coeurs pour PC portables, permettant d'offrir de la puissance tout en maintenant une belle autonomie.

Le SoC Apple M2 offre lui-même un ratio performance / puissance du GPU amélioré de 25% par rapport à M1, et qui est 2,3 fois plus performant par rapport à un processeur 10 coeurs pour PC portable de la concurrence, pour une consommation d'énergie divisée par cinq. Il faudra croire la firme sur parole.

De son côté, le module média saura encoder / décoder des vidéos 8K en H.264 ou HEVC et pourra gérer le format ProRes de vidéo professionnelle.

La puce Apple M2 débarquera d'abord dans les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces.