PlayStation, Nintendo et Xbox sont les nouveaux concurrents désignés par Apple

La semaine dernière, Apple a publié ses résultats financiers du quatrième trimestre de son exercice 2021 décalé clos le 25 septembre 2021. Dans un document transmis au gendarme boursier américain (PDF), le groupe de Cupertino cite les plateformes de jeux vidéo PlayStation, Nintendo et Xbox comme des concurrents directs.

CNBC note que c'est la première fois qu'Apple désigne de tels concurrents. Ils s'ajoutent à Android pour les smartphones et les tablettes, Windows pour les ordinateurs personnels et les tablettes qui sont traditionnellement évoqués par Apple.

Apple ne propose pas de console de jeu dédiée comme le font Sony, Nintendo et Xbox. Toutefois, le procès l'opposant à Epic Games a montré à quel point le gaming est d'ores et déjà un secteur d'importance pour le fabricant de l'iPhone, même si son service Apple Arcade ne semble pas déchaîner les passions.

Une manne financière avec l'App Store

En proposant simplement des jeux dans son App Store (et la commission sur les ventes qui va avec) et sans éditer un seul jeu, Apple a réalisé 8,5 milliards de dollars de bénéfices d'exploitation sur le segment des jeux vidéo. Le Wall Street Journal avait souligné que c'était plus que Microsoft, Nintendo, Sony et Activision-Blizzard réunis.

Le jeu vidéo est un domaine pour lequel Apple ne lâche pas de lest avec les règles de l'App Store, alors que les développeurs d'applications de lecture (magazines, journaux et livres numériques, audio, musique et vidéo) pourront début 2022 faire un lien vers un site web externe pour la création et la gestion de comptes.