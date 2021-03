Apple corrige une faille de sécurité majeure et déploie iOS 14.4.2

iOS 14.4.2 est disponible et il est vivement conseillé de procéder à la mise à jour de son appareil s'il se montre compatible.

Apple indique ainsi avoir doté sa nouvelle version de l'OS d'un patch correctif pour une faille assez importante présente dans Safari et navigateurs tiers qui faciliterait le piratage et la prise de contrôle à distance d'iPhone et iPad. Pour ne rien arranger, la marque précise que cette faille a pu être exploitée par différents groupes de cybercriminels par le passé.

C'est à nouveau le composant Webkit qui est au coeur du problème, un premier correctif à destination du module avait déjà eu lieu avec iOS 14.4.1.

iOS 14.4.2 est accessible à partir de l'iPhone 6S et modèles supérieurs, iPad Air 2 et versions supérieures, iPad de 5e génération et supérieurs, iPad mini 4 et supérieurs ainsi qu'iPod touch de 7e génération.

Apple a également annoncé déployer une mise à jour dédiée à l'Apple Watch (watchOS 7.3.3) ainsi qu'une mise à jour d'iOS 12 pour les terminaux plus anciens (iOS 12.5.2).