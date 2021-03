iPhone 13 : le point sur les fuites

Le leaker Max Weinbach a récemment partagé quelques fuites concernant le prochain smartphone d'Apple. L'iPhone 13 devrait ainsi adopter de nouvelles technologies pour séduire le public.

On sait déjà que l'iPhone 13 devrait proposer une encoche à la largeur réduite, Apple ayant fait le choix de réorganiser ses capteurs, mais aussi de miser sur un lecteur d'empreintes avec un capteur sous l'écran qui signe donc le retour de Touch ID.

L'écran de l'appareil adopterait la technologie LTPO avec taux de rafraichissement variable jusqu'à 120 Hz. Cette dalle permettrait de réaliser de sérieuses économies d'énergie au niveau de l'affichage, et donc Apple pourra proposer un affichage always on pour diffuser des informations en continu. Il est également évoqué des batteries toujours plus imposantes, ainsi qu'un stockage pouvant aller jusqu'à 1 To.

Coté design, pas de grand changement si ce n'est une variante noir mat affichant un revêtement super oléophobe qui limiterait grandement les traces de doigts. Le bloc photo arrière serait également révisé pour se montrer plus discret.

L'iPhone 13 devrait embarquer un module Lidar et de la stabilisation optique avancée. Enfin, l'iPhone 13 Mini devrait bénéficier d'une batterie plus imposante également afin de doper son autonomie, corrigeant ainsi la critique principale faite à l'iPhone 12 Mini.