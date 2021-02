Apple : Dan Riccio s'occuperait des appareils de réalité virtuelle et augmentée

Le mois dernier, Apple a annoncé du changement en son sein avec le départ de Dan Riccio de son poste à la tête des équipes Product Design et Hardware Engineering. Il est remplacé par John Ternus qui était auparavant son bras droit à ce poste.

Dan Riccio ne quitte pas Apple et se voit confier un rôle dit clé dans la conception des futurs produits du groupe de Cupertino. En tant que Vice President of Engineering, il supervisera un mystérieux nouveau projet pour lequel il rapportera directement au patron d'Apple Tim Cook.

" J'ai hâte de faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire consacrer l'essentiel de mon temps et de mon énergie chez Apple à créer quelque chose de nouveau et de merveilleux qui me captive ", a déclaré Dan Riccio.

Appareils de VR (réalité virtuelle) et AR (réalité augmentée)

Une part du mystère est peut-être levée. Selon le généralement extrêmement bien informé Mark Gurman de Bloomberg, le nouveau projet que Dan Riccio supervise est celui des appareils de réalité virtuelle et de réalité augmentée.

Avec ses précédentes attributions chez Apple, l'homme était déjà en lien avec l'équipe derrière ce projet, mais pas à temps plein. Apple planche sur un premier casque de réalité virtuelle très haut gamme avec certaines capacités de réalité augmentée, mais éprouverait quelques difficultés dans son développement.

L'expérience à temps plein de Dan Riccio pourrait donc être exploitée. Toutefois, Mark Gurman souligne que s'il supervisera le projet en dernier ressort, il demeure dirigé au quotidien par Mike Rockwell - un vice-président d'Apple - qui dispose de plus d'un millier d'ingénieurs sur les deux appareils de VR et AR.