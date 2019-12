Apple dépose un brevet de lecteurs d'empreintes sous l'écran

Apple a été contrainte d'enterrer son module d'identification par empreintes Touch ID avec la sortie de son iPhone X.

Ne souhaitant pas proposer de bouton sur la façade de son terminal ni sur les suivants, Apple n'a pas non plus souhaité, comme c'est le cas chez d'autres fabricants, adopter le lecteur d'empreintes sur la tranche ou à l'arrière de son appareil.

La situation a posé problème à Apple, puisque son module de reconnaissance faciale n'est pas sans certains défauts.Aussi, la marque cherche à revenir à une identification par empreintes digitales, et cela pourrait se faire via un capteur logé sous l'écran.

On a vu cette technologie se démocratiser chez certains constructeurs depuis quelques générations déjà avec diverses technologies présentant avantages et inconvénients. Plutôt que de miser sur des capteurs déjà existants, Apple vient de déposer un brevet pour son propre dispositif.

Il s'agirait d'un capteur optique (et non à ultrasons) qui pourrait capter les empreintes depuis plusieurs emplacements, et ne limiterait ainsi pas la zone d'action. Apple pourrait utiliser cette technologie sur ses prochains iPhone, mais aussi d'autres appareils comme son Apple Watch et ses iPad.