iPhone SE 2: il pourrait finalement s'appeler iPhone 9

Apple devrait prochainement proposer un nouvel iPhone d'entrée de gamme comme ce fut le cas, avec beaucoup de succès, lors du lancement de son iPhone SE.

Jusqu'ici, les analystes et experts évoquaient le terminal comme étant l'iPhone SE2. On sait qu'il se basera sur la plateforme iPhone 8 avec quelques améliorations, notamment une puce A13 Bionic ainsi que 3 Go de RAM, mais il fera l'impasse sur le Touch 3D afin de réaliser des économies pour voir son prix de vente s'articuler autour des 400$. La partie photo pourrait également être révisée à la baisse.

Selon les dernières rumeurs, Apple aurait fait le choix d'exploiter la numérotation manquante à son catalogue, soit le 9. Rappelons que l'iPhone est passé de la version 8 à la version X. Utiliser le nom iPhone 9 pourrait rendre la gamme de produits d'Apple plus claire, et également mieux positionner son smartphone d'entrée de gamme par rapport aux autres produits premium.

On sait ainsi qu'Apple va maintenir au catalogue ses iPhone 11 avec la sortie de l'iPhone 12 et que la gamme XS continuera également à engranger des ventes soutenues. Apple conservera ainsi 3 générations de smartphones à son catalogue pour mieux occuper le terrain et avoir une plaque tarifaire plus large.