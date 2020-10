Greg Joswiak va devenir directeur du marketing d'Apple en remplacement de Phil Schiller

Pour de nombreuses présentations de produits, c'est Phil Schiller, vice-président directeur marketing d'Apple, qui s'est chargé de faire les présentations auprès des journalistes et du public avec un enthousiasme communicatif.

A ce poste stratégique qui permet de superviser les diverses branches d'activité de l'entreprise et de jouer un rôle de numéro deux aux côtés du CEO Tim Cook, il a participé à la forte progression d'Apple de ces dernières années mais a annoncé en août dernier son intention de lever le pied.

Greg Joswiak

On sait désormais qui va le remplacer à ce poste délicat : Greg " Joz " Joswiak, vétéran chez Apple avec plus de 20 ans de présence au sein du département marketing et une participation aux lancement des premiers iPhone et iPod.

Phil Schiller

L'organigramme a été modifié en conséquence tandis que Phil Schiller ne quitte pas la société mais devient " Apple Fellow " et continuera d'apporter son expertise. On devrait donc rapidement voir Greg Joswiak à l'oeuvre alors que la série iPhone 12 doit être annoncée ce mois-ci et faire entrer Apple dans l'ère de la 5G.