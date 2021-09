Procès contre Apple : Epic Games fait appel de la décision de justice

Epic Games a décidé de faire appel de la décision de justice rendue la semaine dernière à l'issue du procès aux États-Unis l'ayant opposé à Apple. L'éditeur de Fortnite demande à une juridiction supérieure de réexaminer l'affaire et d'annuler la décision de la juge.

Peu de détails pour le moment, mais après le jugement, Tim Sweeney avait fait part de sa déception : " La décision d'aujourd'hui n'est pas une victoire pour les développeurs ou pour les consommateurs. Epic se bat pour une concurrence loyale entre les méthodes de paiement in-app et les boutiques d'applications pour un milliard de consommateurs. "

Pour le fondateur et patron d'Epic Games, Fortnite pour iOS reviendra sur l'App Store " quand Epic pourra proposer un paiement in-app en concurrence loyale avec le paiement in-app d'Apple, en répercutant les économies réalisées sur les consommateurs. "

De son côté, Apple avait réagi en voyant dans la décision de justice une victoire pour le modèle de l'App Store :

" La Cour a confirmé ce que nous savions depuis toujours : l'App Store n'enfreint pas la législation antitrust. Apple fait face à une concurrence féroce dans tous les segments dans lesquels nous exerçons nos activités, et nous pensons que les clients et les développeurs nous choisissent parce que nos produits et services sont les meilleurs au monde. Nous restons déterminés à faire en sorte que l'App Store soit une place de marché sûre et fiable. "

Apple avait anticipé en partie

Cette fameuse et attendue décision de justice pour l'App Store impose à Apple de ne pas interdire aux développeurs d'applications iOS d'inclure des liens externes - ou autres - qui dirigent les utilisateurs vers des mécanismes d'achat autres que le système d'achat in-app du groupe de Cupertino. De quoi passer outre la commission d'Apple.

Une telle mesure étend en somme à toutes les applications ce qui devait uniquement entrer en vigueur pour les applications dites de lecture (magazines, journaux et livres numériques, audio, musique et vidéo) à la suite d'une enquête de l'autorité de la concurrence du Japon. Le procès opposant Apple à Epic Games a révélé que près de 70 % de tous les revenus de l'App Store proviennent des jeux. Ces 70 % émanent de moins de 10 % de tous les utilisateurs de l'App Store.

Pour la juge Yvonne Gonzalez Rogers, Apple est coupable de comportement anticoncurrentiel en vertu des lois californiennes, mais elle estime que Apple ne détient pas de monopole sur le marché des transactions dans les jeux mobiles, malgré une part de marché dite considérable. Il n'y a donc pas d'abus de position dominante.

Elle a par ailleurs statué en faveur d'Apple concernant une rupture de contrat d'Epic Games lors de l'introduction en août 2020 d'un système de paiement alternatif à celui d'Apple dans son application Fortnite pour iOS.

Epic Games devra verser à Apple des dommages-intérêts d'un montant de 3,65 millions de dollars qui correspondent à 30 % de la somme gagnée auprès des joueurs iOS de Fortnite entre août et octobre 2020. Epic Games devra également verser à Apple 30 % des revenus générés par sa méthode de paiement alternative entre le 1er novembre et aujourd'hui.