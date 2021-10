Apple fait aussi appel de la décision dans le procès contre Epic Games

Apple a également décidé de faire appel dans l'affaire l'opposant à Epic Games aux États-Unis. Le groupe de Cupertino veut obtenir la suspension d'une injonction de justice qui doit entrer en application à partir du 9 décembre prochain.

En vertu de cette dernière, Apple ne devra pas interdire aux développeurs d'inclure dans leurs applications des liens externes qui dirigent les utilisateurs vers des mécanismes d'achat autres que son système d'achat in-app.

L'appel d'Apple concerne un point précis de la décision de justice rendue le mois dernier. Il est susceptible de permettre un contournement de la commission prélevée avec le système de paiement de l'App Store.

Pour le reste, Apple était pleinement satisfait d'une décision qui confirme une rupture de contrat d'Epic Games lors de l'introduction en août 2020 d'un système de paiement alternatif dans son application Fortnite pour iOS, et plus encore qui confirme que le groupe ne détient pas de monopole sur le marché des transactions dans les jeux mobiles.

De son côté, l'éditeur du jeu Fortnite a fait appel de la décision qui ne reconnaît justement pas une situation de monopole illégal d'Apple.

Apple fait des concessions, mais pas pour toutes les apps

Rappelons que suite à une enquête de l'autorité japonaise de la concurrence sur l'App Store, Apple a lâché du lest avec ses règles pour la communication entre les développeurs d'applications iOS et les utilisateurs.

Début 2022 et à l'échelle mondiale, Apple permettra ainsi aux développeurs d'applications de lecture (magazines, journaux et livres numériques, audio, musique et vidéo) de faire un lien vers un site web externe pour la création et la gestion de comptes.

En 2019, Apple aurait réalisé 8,5 milliards de dollars de bénéfices d'exploitation sur le segment des jeux vidéo.