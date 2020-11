Apple vs Epic Games : l'éditeur de Fornite gagne une bataille judiciaire

Alors que selon la juge Yvonne Gonzalez Rogers, l'action en justice mise en place par Epic Games à l'encontre d'Apple pourrait donner lieu à un procès en juillet 2021, mais une première bataille judiciaire vient d'être remportée par l'éditeur.

Pour rappel, en août 2020, l'éditeur de Fortnite a tenté de contourner le système de paiement de l'App Store avec son jeu sur iOS afin d'éviter le paiement de la commission de 30 % d'Apple imposée sur les achats in-app avec comme conséquence quelques jours après un retrait de Fortnite de l'App Store (mais les personnes l'ayant déjà installé sur leur smartphone peuvent toujours l'utiliser sans possibilité de mise à jour toutefois).

C'est ce mardi qu'Epic Games a remporté une victoire judiciaire, avec le rejet de deux réclamations d'Apple.

Apple avait en effet déposé une première demande en septembre pour empêcher le fabricant de jeux d'utiliser son propre système de paiement pour Fortnite. Apple a également accusé Epic de vol et a demandé des dommages et intérêts supplémentaires au-delà de la rupture de contrat. Mais ces deux actions ont été déboutées.

Selon la juge de district américaine Yvonne Gonzalez Rogers en réponse aux avocats:

Il s'agit d'une affaire de rupture de contrat avec d'énormes enjeux financiers et d'une affaire antitrust. Vous ne pouvez pas simplement dire que c'est illégal, il faut en apporter la preuve.

Apple a aussitôt répondu qu'il était clair qu'Epic avait rompu son contrat avec la société.

Epic a activé une fonctionnalité de son application qui n'a pas été examinée ou approuvée par Apple, et ils l'ont fait avec l'intention expresse de violer les directives de l'App Store qui s'appliquent également à tous les développeurs qui vendent des biens et services numériques. Leur comportement imprudent a fait des clients des pions, et nous sommes impatients de faire en sorte que cela soit juste pour eux au tribunal en mai prochain.