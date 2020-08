Epic Games vs Apple : pas de retour de Fortnite pour iOS, mais l'Unreal Engine ne sera pas pris en otage

Epic Games n'obtient pas la réintégration immédiate de Fortnite dans l'App Store. Apple ne peut par contre pas révoquer l'accès d'Epic Games à ses outils de développement et pour l'Unreal Engine.

Concernant l'affaire qui oppose le studio Epic Games avec son jeu très populaire Fortnite à Apple avec son App Store, chaque camp semble remporter pour le moment une petite victoire.

La juge américaine Yvonne Gonzalez Rogers estime que Apple n'a pas à réintégrer dans l'immédiat Fortnite pour iOS dans son App Store. Dans le cadre d'une ordonnance restrictive temporaire, elle empêche toutefois Apple de supprimer le compte développeur d'Epic Games sur ses plateformes.

Ce dernier point avait été vécu comme une forme de représailles d'Apple, mais avec un impact au-delà d'Epic Games qui développe le moteur de jeu vidéo Unreal Engine utilisé par d'autres studios et pour de nombreux jeux vidéo. Au final, le risque était un Unreal Engine qui ne serait plus optimisé pour les plateformes d'Apple (iOS et macOS).

En ce sens, Epic Games avait reçu le soutien de Microsoft dans une déclaration auprès de la justice en Californie. Pour Yvonne Gonzalez Rogers (Reuters), " Epic Games et Apple sont libres d'engager des poursuites l'un contre l'autre, mais leur différend ne doit pas causer de ravages aux spectateurs (ndlr : pour d'autres groupes et partenaires). "

La magistrate a prévenu que rien ne préjuge à ce stade de l'issue de cette affaire. Une audience a été fixée au 28 septembre prochain sur la demande d'Epic Games pour une injonction préliminaire.