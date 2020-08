Apple supprime Fortnite de l'App Store

Cette décision marque le début d’une bataille entre Epic Games et l’un des marchés de logiciels mobiles les plus dominants au monde. Cette nouvelle arrive également à un moment particulièrement difficile pour Apple, car le fabricant d'iPhone est en train de revoir le fonctionnement de l'App Store et les règles qu'il impose à certains développeurs. Après sa suppression, Epic Games a révélé une série de réponses soigneusement préparées en amont. Une première faisant référence au procès antitrust qui vise l'App Store d'Apple. Puis une vidéo de protestation diffusée sur YouTube et au sein même de Fortnite se moquant de la publicité emblématique du fabricant d'iPhone, appelant les joueurs à se réunir sous le hashtag #FreeFortnite pour soutenir son combat contre Apple.

Apple a déclaré dans un communiqué à The Verge qu'il prévoyait de travailler avec Epic pour résoudre ces violations, mais que la société n'avait pas l'intention de créer un arrangement spécial pour l'entreprise. Epic a également mis en œuvre son propre système de paiement dans la version Android de Fortnite, ce qui a conduit Google à prendre des mesures similaires et à supprimer le jeu du Play Store. Les utilisateurs d'Android, cependant, peuvent toujours télécharger Fortnite à l'aide du propre lanceur d'applications d'Epic, qu'il distribue indépendamment via n'importe quel navigateur Web mobile.

Comme le studio Fortnite l’a expliqué, l'utilisation du système de paiement intégré d'Epic entraînerait des prix moins élevés. Par exemple, 1000 V-bucks, ce qui équivaut à peu près à 10 $ dans la devise Fortnite du jeu, ne coûtent maintenant que 7,99 $ si vous utilisez le paiement direct Epic au lieu du traitement de paiement Apple standard. Normalement, ce montant de devise coûte 9,99 $. Epic déclare que, ce seront les clients qui conserveront les économies supplémentaires, pas l'entreprise.

À partir de maintenant, seuls les nouveaux téléchargements sont bloqués. Ceux qui ont déjà téléchargé Fortnite sur iOS peuvent toujours accéder au jeu. Vous pouvez même toujours utiliser le système de paiement intégré d'Epic.