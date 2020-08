Epic Games explique pourquoi Fortnite n'arrivera pas sur Stadia de sitôt

Fortnite est actuellement l'un des jeux les plus populaires du moment et le jeu s'est décliné sur toutes les consoles ainsi que le mobile. Se pose alors naturellement la question de savoir si le titre pourra aussi s'inviter sur les services de Cloud Gaming, notamment celui de Google : Stadia.

Tim Sweeney a ainsi expliqué que ce n'était pas pour demain, ni même après... Epic Games travaille déjà avec Google Stadia, notamment autour du moteur Unreal Engine, et la compatibilité n'est pas un problème.

Beaucoup se disent que Stadia présente des lourdeurs notamment dans les mises à jour : certains jeux sont ainsi en retard sur le contenu proposé sur Stadia comparativement au titre sur consoles... Mais ce n'est pas encore là le principal argument d'Epic Games.

Pour Tim Sweeney, les choses sont bien plus simples que ça, et cinglantes aussi pour Stadia : la plateforme n'a pas encore prouvé qu'elle pouvait attirer suffisamment de joueurs. Epic Games ne veut ainsi tout simplement pas s'installer sur de nouvelles plateformes avant que ces dernières atteignent une certaine popularité et un parc d'utilisateur suffisant.

Par ailleurs, Fortnite n'a pas vraiment besoin de Stadia pour séduire le public, notamment parce que le titre est également proposé sur mobile. Par ailleurs, la nécessité de retravailler le jeu spécifiquement pour Stadia n'encourage certainement pas Epic Games, surtout au regard de la popularité de la plateforme à l'heure actuelle.