Apple, Google et Tesla poursuivis pour l'exploitation d'enfants dans les mines de cobalt

Apple, Dell, Google, Microsoft, Tesla et d'autres grands noms de la Silicon Valley sont ainsi cités dans une plainte déposée en recours collectif aux USA. Organisée par un collectif de plaignants de la République démocratique du Congo, la plainte évoque la participation des marques en question dans l'exploitation d'enfants dans des mines de RDC visant à extraire du cobalt.

Le cobalt est un des éléments utilisés dans la fabrication de batteries au lithium-ion qui équipent la majorité de nos accessoires portables. Selon la plainte enregistrée, les marques sont pleinement conscientes des conditions de travail dans les mines qui les approvisionnent en cobalt, y compris sur le volet de l'exploitation d'enfants. Les géants américains sont donc accusés de complicité dans ces faits d'exploitation, une situation qui rappelle de nombreux cas déjà évoqués en Chine dans les usines d'assemblage.

Les plaignants réclament donc un procès et des dommages et intérêts ainsi que des mesures afin de contraindre les géants américains à s'engager auprès de sociétés appliquant des mesures strictes sur les conditions de travail. Il est également demandé aux marques de prendre en charge l'ensemble des frais médicaux des enfants ayant travaillé dans ces mines et qui font souvent l'objet d'accidents.

Dans des faits déjà similaires, Apple et Samsung avaient indiqué ne pas toujours être en mesure de retracer avec précision l'origine du cobalt utilisé dans la fabrication de leurs produits : entre les achats groupés et la multiplication des intermédiaires tant au niveau des matériaux que des fabricants d'accessoires, il serait parfois impossible de remonter jusqu'aux filières d'approvisionnement de matières premières.