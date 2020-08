Apple proposerait ses propres GPU gravés en 5 nm dès l'an prochain

La rumeur du développement d'un GPU en interne chez Apple reste vivace et pourrait se concrétiser avec un premier composant gravé en 5 nm dès l'année prochaine.

Le géant Apple a encore rappelé qu'il aimait fabriquer les choses par soi-même lors de l'annonce de la bascule de ses ordinateurs Mac des processeurs Intel vers ses propres processeurs ARM " Apple Silicon " dans les deux ans à venir.

Pour les appareils mobiles, de la montre Apple Watch à l'iPhone et l'iPad, la firme conçoit aussi elle-même les coeurs du processeur d'applications de ses appareils, ce qui lui permet d'adapter finement le hardware à ses plates-formes logicielles.

Ce désir de conception en interne pourrait également concerner la partie graphique de ses futurs ordinateurs Mac avec le développement d'un GPU en interne. Celui-ci constituerait le projet Lifuka intégré au programme plus large Apple Silicon et les choses avanceraient tellement bien qu'il pourrait être dévoilé dès le second semestre 2021.

Apple Silicon

La publication Commercial Times affirme que le GPU d'Apple exploitera la gravure en 5 nm du fondeur taiwanais TSMC et qu'il offrira une meilleure performance par watt que les produits du marché.

Après Intel pour les processeurs, la firme californienne pourrait donc faire aussi l'impasse sur les GPU d'AMD, pourtant partenaire de longue date. Le GPU du projet Lifuka exploiterait la même technologie TBDR (Tile-Based Deferred Rendering) que les GPU PowerVR d'Imagination Technologies, qu'Apple connaît bien pour les avoir régulièrement utilisés pour ses iPhone et iPad ces dernières années.

Le Commercial Times suggère enfin que l'exclusion de Huawei comme client de TSMC ouvre des capacités pour la gravure en 5 nm qui pourront être mises à profit pour le projet Lifuka d'Apple. Le malheur des uns...