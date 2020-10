Apple : une enceinte connectée Mini, oui, un HomePod 2, pas encore

Le segment des enceintes connectées a rapidement été colonisé par les produits Echo d'Amazon et les produits Google Home. Apple, arrivée plus tard sur le segment avec son HomePod, a depuis eu du mal à compter sur ce segment, au contraire des écouteurs sans fil TWS et des montres connectées dans lesquels la firme s'est imposée.

Annoncé en 2017 et lancé début 2018 avec la présence de l'assistant numérique Siri, le gadget a connu peu d'évolutions depuis. La conférence du 13 octobre prochain devrait dévoiler la série iPhone 12 mais aussi un HomePod Mini qui complètera l'offre en matière d'enceinte connectée en proposant un produit plus abordable tout en reprenant les fondamentaux du produit original.

Et selon le leaker l0vetodream, Apple n'aurait aucun projet de lancer un HomePod 2 à court terme. Cette rumeur a couru un temps lorsque les salariés ont été autorisés à acheter jusqu'à 10 HomePod à prix réduit, ce qui avait été vu comme un moyen de vider les stocks et de faire de la place pour un nouveau produit.

A part des mises à jour logicielles venant bonifier l'enceinte connectée, la base hardware devrait donc rester la même encore quelque temps.