Apple : nouveaux HomePod et appareils connectés pour le foyer

Pour Bloomberg, Mark Gurman persiste et signe. Selon lui, Apple a dans ses cartons un nouveau HomePod haut de gamme qui pourrait ressusciter le modèle grand format.

L'enceinte connectée HomePod est sortie en 2018 et a finalement été abandonnée par Apple en 2021. Le groupe de Cupertino a préféré mettre l'accent sur un modèle plus petit et moins cher via le HomePod mini initialement introduit en 2020.

Mark Gurman avait déjà évoqué un nouveau HomePod au nom de code B620 qui serait plus proche du HomePod original en matière de dimensions et de performances audio. Il serait équipé d'une puce S8 que l'on retrouvera dans l'Apple Watch Series 8. Il bénéficierait d'un nouvel écran tactile sur le dessus et avec la prise en charge de la technologie multipoint.

Vers quatre nouveaux appareils pour le foyer

Cette fois-ci, Mark Gurman ajoute qu'Apple prévoit aussi une mise à jour du HomePod mini, même si les détails à ce sujet manquent. Il est probable que le support du Bluetooth 5.2 sera de la partie. Le nouveau HomePod grand format pourrait être lancé dès début 2023.

Pour la fin de l'année prochaine ou début 2024, il estime qu'Apple pourrait en outre introduire un appareil à placer dans la cuisine du foyer qui associe un iPad et une enceinte via un bras robotisé, ou un appareil dans le salon associant une Apple TV, enceinte HomePod et caméra pour des appels FaceTime via un téléviseur connecté.

En somme, Apple préparerait de nouveaux HomePod et de nouveaux smart devices pour le foyer. Notamment pour concurrencer les appareils Echo Show d'Amazon ?