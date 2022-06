Apple aurait un nouveau HomePod dans ses cartons

Enceinte connectée grand format d'Apple, le HomePod est sorti en 2018 et a finalement été abandonné par le groupe de Cupertino en 2021 au profit d'un format plus petit et moins cher avec le HomePod mini introduit en 2020.

Le HomePod pourrait toutefois ressusciter à en croire Mark Gurman de Bloomberg. Apple préparerait ainsi un nouveau modèle de HomePod équipé d'une puce S8 qui se retrouvera dans la montre connectée Apple Watch Series 8 (le HomePod mini est actuellement avec puce S5).

Avec un nom de code B620, ce nouveau HomePod en développement serait plus proche du HomePod original du côté de ses dimensions et de ses performances audio, plutôt qu'un nouveau HomePod mini. Il bénéficierait d'un nouvel écran tactile sur le dessus et avec la prise en charge de la technologie multipoint.

Peu de détails pour le moment

A priori attendu pour 2023, l'éventuel retour du HomePod est assez surprenant de la part d'Apple, d'autant que de précédentes rumeurs ont évoqué un possible nouvel appareil entre Apple TV et HomePod avec caméra.

Le HomePod avait été lancé au prix de 349 € avant de passer à 329 €, quand le HomePod mini - avec une moins bonne qualité audio - est à 99 € afin de mieux concurrencer d'autres enceintes connectées.

" Le HomePod mini a été un succès depuis ses débuts, offrant aux clients un son incroyable, un assistant intelligent et un contrôle de la maison intelligente, le tout pour seulement 99 $. Nous concentrons nos efforts sur le HomePod mini ", avait justifié Apple lors de l'abandon du HomePod.