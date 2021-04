Deux iMac avec puce Apple M1X de 12 coeurs en préparation

La rumeur se précise concernant les premiers iMac embarquant une puce ARM de 12 coeurs et toujours des machines en deux tailles d'écran.

En dévoilant la puce M1 sous architecture ARM fin 2020, Apple a commencé sa migration vers du tout ARM en lançant les MacBook Air et MacBook Pro avec une puce octocore.

La firme a déjà confirmé que l'ensemble de ses gammes d'ordinateurs auront droit à ce traitement, avec un SoC adapté à leurs besoins. On en sait désormais un peu plus sur ses projets concernant les ordinateurs de bureau iMac.

Le leaker LeaksApplePro affirme que de deux modèles sont en préparation, avec la référence J456 pour une version 23 pouces et J457 pour un modèle 31,5 pouces, avec des bordures très affinées et un système de refroidissement repensé.

Ces bordures fines expliquent sans doute l'expansion des diagonales, alors que les iMac étaient jusqu'à présent proposés en 21,5 pouces et 27 pouces.

La production suivrait son son cours et les deux appareils pourraient être prêts d'ici un mois ou deux. Ils profiteront d'un nouveau clavier Magic Keyboard rétroéclairé et d'une Magic Mouse redessinée pour offrir plus d'ergonomie.

Du côté du SoC, les deux iMac profiteront d'une variante de la puce M1 passant à 12 coeurs CPU, dont 8 seront cadencés à 3,2 GHz, et 16 coeurs GPU. Cette configuration a déjà été évoquée sous l'appellation Apple M1X et a été observée en benchmark en début d'année.