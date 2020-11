Apple M1 : le premier SoC ARM pour Mac promet des performances qui décoiffent

Après avoir utilisé pendant des années de processeurs x86 fournis par Intel, Apple amorce une nouvelle transition qui va s'étendre sur les deux prochaines années : faire passer ses ordinateurs Mac et MacBook vers l'architecture ARM.

Et plutôt que de faire appel à un fournisseur tiers, c'est un SoC " Apple Silicon " conçu en interne et dérivé de son savoir-faire en matière de processeurs mobiles qui aura la charge de pousser les performances des machines plus avant.

Inaugurant une nouvelle lignée lors de son événement One More Thing du 10 novembre 2020, le SoC Apple M1 ressemble beaucoup à ce qui se fait sur iPhone et iPad avec une plate-forme réunissant les différents composants (CPU, GPU...) habituellement dispersés sur la carte mère.

Le nouveau SoC de 16 milliards de transistors exploite une configuration octocore avec 4 coeurs ARM puissants et 4 coeurs économiques gravés en 5 nm, dont la firme californienne annonce déjà des performances supérieures à la concurrence en matière de performance par watt, multipliée par 3, mais aussi en performances pures avec une consommation moindre.

Le tableau est évidemment alléchant mais manque encore de données concrètes, au-delà des jolies courbes tout juste légendées. Apple fait ici de grosses promesses que l'on a hâte de pouvoir vérifier.

Un GPU tout aussi prometteur

Même chose pour le GPU de 8 coeurs développant une puissance de calcul de 2,6 teraflops et dont Apple assure qu'il offre plus de puissance tout en consommant une fraction de l'énergie de produits concurrents.

Pas de données chiffrées, juste quelques courbes donnant une idée des performances attendues. Un point intéressant reste le système de cache mémoire unifié dont est doté le SoC Apple M1 et qui contribuera sans doute à de solides performances, tout comme AMD en fait usage sur ses derniers produits Ryzen 5000 et Radeon RX 6000.

Comme pour l'Apple A14, la nouvelle puce comprend un NPU de 16 coeurs pour les fonctions d'intelligence artificielle développant une puissance de traitement de 11 000 milliards d'opérations par seconde, soit autant que celle de l'iPhone.

On notera également la présence d'une "Secure Enclave" qui permettra de gérer toutes les fonctions de sécurité des machines, avec un mécanisme d'accélération cryptographique matérielle.

Le matériel ne fera pas tout

Cet ensemble devrait permettre de concevoir des machines MacBook affinées et avec un fonctionnement Always On permettant une sortie de veille très rapide, une bonne polyvalence d'usage et une autonomie étendue par rapport aux générations précédentes.

Ce SoC Apple M1 va se retrouver au coeur d'un MacBook Air et d'un MacBook Pro 13 pouces qui vont constituer les premières machines. Mais les atouts de cette nouvelle plate-forme matérielle ne pourront pas s'exprimer sans une partie logicielle développée conjointement.

C'est le rôle de macOS Big Sur et des outils (Rosetta, virtualisation...) développés spécialement pour faire tourner une majorité d'applications x86 sur la nouvelle plate-forme mais aussi pour accéder aux applications iOS / iPadOS.