Apple dévoile un nouvel iMac fin et coloré avec puce M1

Après le MacBook Air, le MacBook Pro 13" et le Mac mini, c'est au tour de l'emblématique ordinateur tout-en-un iMac d'Apple de profiter de la puce - SoC - Apple M1 avec les améliorations pour les performances qui vont avec. Un nouveau modèle avec écran de 24 pouces.

Par rapport au précédent modèle d'iMac 21,5 pouces, Apple vante ainsi une vitesse de traitement CPU jusqu'à 85 % plus rapide, des performances graphiques jusqu'à deux fois plus élevées, sans compter sur l'apport du Neural Engine pour les traitements de machine learning.

Mais l'intégration de la puce Apple M1 signifie également un nouveau design… et fini le dos bombé. La finesse est de rigueur avec une épaisseur de seulement 11,5 mm pour un tout-en-un qui affiche sur un écran Retina 4,5K (4 480 x 2 520 pixels) avec luminosité de 500 cd/m² et technologie True Tone (ajustement automatique de la température des couleurs). Le système de refroidissement nécessite uniquement deux petits ventilateurs d'un niveau sonore de 10 dB.

Apple met l'accent sur un système audio à six haut-parleurs haute fidélité et woofers à annulation de force, la prise en charge du son spatialisé lors de la lecture vidéo avec Dolby Atmos, un ensemble de trois micros, tandis que la caméra 1080p tire parti du processeur de signal d'image de la puce M1.

Un connecteur d'alimentation est aimanté, ce qui fait penser au câble MagSafe. Le bloc d'alimentation est avec port Ethernet. La connectique comprend deux ports Thunderbolt / USB 4 et deux autres ports USB 3 en fonction de la configuration choisie. Une prise casque 3,5 mm n'a pas été sacrifiée. À noter également la connectivité Wi-Fi 6.

Avec son nouvel iMac disponible dans sept couleurs, Apple introduit également une gamme de claviers, souris et trackpad assortis. Le Magic Keyboard dispose notamment de Touch ID.

L'iMac 24 pouces avec puce Apple M1 sera disponible après la mi-mai et en précommande à partir du 30 avril. Parmi les configurations, une est à 1 499 € (CPU 8 cœurs, GPU 7 cœurs, SSD de 265 Go, 8 Go de RAM) et une autre à 1 899 € (CPU 8 cœurs, GPU 8 cœurs, SSD de 512 Go, Gigabit Ethernet, Magic Keyboard avec Touch ID).