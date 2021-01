iOS 15 abandonnera le support de plusieurs iPhone d'ancienne génération

Au fil des années et de l'arrivée de nouvelles versions de sa plate-forme mobile iOS, Apple supprime le support d'iPhone et d'iPad d'ancienne génération. Pourtant, certains appareils mobiles résistent à cette tendance et restent proposés plus longuement que d'autres.

Avec iOS 15, plusieurs de ces iPhone un peu exceptionnels devraient finalement sortir du catalogue. Comme cela avait déjà été évoqué il y a quelques mois, des modèles emblématiques comme les iPhone 6S et 6S Plus et le premier iPhone SE ne seront plus supportés.

Le site iPhoneSoft diffuse ainsi une liste des appareils mobiles censés supporter la version iOS 15 beta qui sera proposée après la présentation de la plate-forme lors du prochain événement WWDC.

Elle exclut les les iPhone et iPad dotés d'un SoC Apple A9 ou antérieur.

Côté iPad, cela ferait sortir l'iPad Mini 4, l'iPad Air 2 et l'iPad 5. Tous les modèles plus récents, dont l'iPhone SE de deuxième génération et l'iPod Touch de 7ème génération, auront donc droit à la prochaine évolution de l'OS mobile.