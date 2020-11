iOS 15 abandonnerait le support de plusieurs iPhone emblématiques

Serait-ce la fin du support des vénérables iPhone 6S / 6S Plus et de l'iPhone SE l'an prochain avec iOS 15 ?

Au fil des nouvelles générations de la plate-forme iOS, les versions d'iPhone se sont accumulées mais Apple a conservé le support de l'iPhone 6S et 6S Plus, qui avaient connu un fort succès fin 2015 et en 2016, ainsi que l'iPhone SE, version compacte.

De quoi leur permettre de bénéficier de plus de quatre ans de mises à jour quand le cycle habituel s'étend plutôt sur deux à trois ans. Les choses pourraient changer avec iOS 15, selon les dernières rumeurs.

iPhone 6S

L'OS mobile de 2021 mettrait en effet fin au support de ces modèles et le support démarrerait donc avec les iPhone 7 et 7 Plus et l'iPhone SE de deuxième génération. En lançant l'iPhone 12 Mini au format compact, Apple n'a plus forcément besoin de l'iPhone SE et peut rajeunir ses plates-formes matérielles tout en conservant le design de ce qui a fait le succès des anciens modèles.

iPhone SE deuxième génération

L'iPhone SE de 2ème génération embarque ainsi un SoC Apple A13 gravé en 7 nm tandis que l'iPhone 12 Mini profite du récent Apple A14 gravé en 5 nm, ce qui va permettre de garder de la marge pour les années à venir.

Les propriétés et changements de iOS 15 ne sont pas encore connus et c'est sans doute durant l'événement développeurs WWDC 2021 que le système d'exploitation sera présenté plus en détails.