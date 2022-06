iOS 16 veut vous rendre plus humain en zappant les CAPTCHAs

Pour accéder à un site internet, il faut parfois prouver que l'on est humain et non un bot aux noirs desseins. Et cela passe par les CAPTCHAs, ces tests qui vous demandent de recopier des caractères et des chiffres plus ou moins chamboulés ou bien de sélectionner les images contenant un objet spécifique (voiture, train, avion, etc) dans une liste.

Cela peut être plus ou moins pénible et long, au point que des méthodes ont été mises en place pour fluidifier cette étape, qui peut se résumer se résumer à cocher une simple case, voire à ne rien faire du tout, la vérification de la nature humaine de l'utilisateur passant par d'autres critères.

Plus besoin de s'énerver avec les CAPTCHAs

C'est ce que va proposer Apple dans iOS 16 avec une option dans les paramètres qui peremettra d'automatiser la vérification par CAPTCHA dans les applications et sur le Web.

La méthode passera ici par une authentification utilisant les données sur iCloud associées à plusieurs indicateurs comme l'Apple ID et un Private Access Token validant la légitimité des appareils et utilisateurs sans obliger à fournir à chaque requête des informations personnelles.

La fonctionnalité de vérification automatique sans CAPTCHA sera aussi proposée sur macOS Ventura.