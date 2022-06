iOS 16 : écran de verrouillage personnalisable et partage de contenus avec ses proches

Apple a présenté les grandes lignes de iOS 16 lors de sa keynote d'ouverture du WWDC 2022. Personnalisation et partage avec les proches sont mis en avant.

Avec la keynote d'ouverture du WWDC 2022, Apple dévoile les grandes lignes de la nouvelle évolution de son OS mobile : iOS 16. Cette année, pas de changements majeurs mais des améliorations apportées par petites touches dans l'interface et le fonctionnement des applications avec deux aspects majeurs : renforcer les possibilités de personnalisation et multiplier les passerelles pour échanger des contenus avec sa famille ou sa tribu.

Le premier point mis en avant dans iOS 16 par la firme californienne est donc la personnalisation de l'écran de verrouillage.

Au-delà du choix de l'image de fond d'écran, le nouvel OS permettra de modifier à peu près tout ce qui est affiché à l'écran avec choix des caractères comme de la couleur ou du placement des éléments mais aussi application de filtres pour l'image de fond.

Et il sera possible de créer plusieurs écrans de verrouillage et de les attribuer aux différents espaces personnels et/ou professionnels.

L'écran de verrouillage fait aussi la part aux widgets et notamment aux widgets animés avec Live Activities qui iront au-delà des simples notifications en apportant des éléments animés et mis à jour régulièrement.

Cette séparation des messages et contenus en fonction de l'utilisation personnelle ou professionnelle de l'iPhone s'appliquera à différentes applications, notamment Messages, avec la possibilité de n'afficher que les contenus adaptés au contexte du moment afin de rester concentré sur son activité du moment.

iOS 16 renforcera donc aussi les possibilités d'échange de contenus avec ses proches, qu'il s'agisse de suivre en même temps une vidéo ou de partager des photos avec les membres de sa famille avec iCloud Shared qui synchronise les photos avec jusqu'à 5 personnes différentes.

Les nouveautés de Plan dans iOS 16 FR, Apple PayLater

Les innovations apportées dans Maps / Plan vont être adaptées au marché français avec iOS 16, comme les vues en 3D pour faciliter la reconnaissance de l'environnement ou les trajets planifiés avec étapes.

iOS 16 apportera également une fonction dictaphone optimisée permettant de rédiger un message autant à la voix qu'avec le clavier, en permettant de passer de l'un à l'autre très facilement.

La reconnaissance de texte, déjà active dans les photos, est désormais aussi fonctionnelle dans les vidéos, avec notamment la traduction instantanée de texte, même touffu et pas forcément directement en face du capteur photo.

Du côté du paiement, iOS 16 ajoute à Apple Pay la fonction PayLater permettant aux commerçants d'intégrer une fonction de paiement en 4 fois sans frais activable au moment de la transaction.