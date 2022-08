iOS 16 finalisé, iPadOS 16 et MacOS Ventura attendus en octobre

iOS 16 serait prêt pour sa diffusion au moment du lancement de la série iPhone 14. Pour iPadOS 16 et macOS Ventura, il faudra patienter un peu plus.

Cette année, Apple pourrait lancer sa série iPhone 14 un peu plus tôt, dès le début du mois prochain, le 7 septembre, pour une disponibilité effective vers mi-septembre, soit avec quelques semaines d'avance sur son calendrier habituel.

Le lancement s'accompagnera de la mise à disposition de iOS 16, le nouvel OS mobile dévoilé en juin dernier et, selon le journaliste Mark Gurman, la nouvelle mouture est désormais finalisé et prête à être distribuée.

Dans sa newsletter PowerOn, il indique que les tests se sont terminés la semaine dernière, avec un lancement qui n'attend plus que le feu vert d'Apple. On devrait donc voir débarquer iOS 16 dans le courant du mois de septembre pour les iPhone 14 mais aussi les iPhone plus anciens éligibles, ainsi que watchOS 9 pour les montres connectées Apple Watch.

iPadOS 16 et macOS Ventura un peu plus tard

En revanche, il faudra être plus patient pour iPadOS 16, la variante destinée aux tablettes iPad et iPad Pro et pour macOS Ventura puisque la mise à disposition n'interviendrait que durant le mois d'octobre, peut-être à la suite de l'annonce de nouveaux produits lors d'un événement spécifique.

La firme à la pomme devrait avoir en effet de nombreux produits à annoncer sur la fin de l'année, aussi bien mobiles que Mac, dont certains, comme les MacBook Pro, pourraient être présentés dès cette année mais lancés seulement début 2023 quand les puces Apple M2 Pro / Max gravées en 3 nm seront disponibles.