iPadOS 16 : productivité et gaming, la tablette saura tout faire

Avec iPadOS 16, Apple renforce les possibilités de productivité / collaboration et rapproche toujours plus les tablettes des ordinateurs portables.

A côté de iOS 16, Apple a présenté iPadOS 16 pour ses tablettes tactiles iPad et iPad Pro, du moins celles exploitant le SoC Apple M1. Dans la présentation faite durant la keynote d'ouverture du WWDC 2022, la firme a confirmé la tendance visant à transformer ses tablettes en substituts d'ordinateurs portables.

Le partage d'informations entre collaborateurs ou membres de la famille reste comme pour iOS le maître-mot de l'évolution de la plate-forme. On retrouvera donc la photothèque partagée iCloud pour rendre accessibles les photos à tous les proches, avec synchronisation des modifications effectuées (retouches, légende, etc).

La fonction SharePlay permettra également de regarder un épisode d'une série ou d'écouter un morceau de musique en même temps et de réagir au sein de sa tribu.

Et tandis que l'application météo avec ses jolies animations débarque sur iPad, la nouvelle plate-forme n'oublie pas le jeu avec le support de l'environnement Metal 3, la refonte du Game Center et le jeu en groupe via SharePlay.

Productivité renforcée, collaboration et échange d'idées à l'honneur

Cet aspect de partage se retrouve également côté pro avec le renforcement des outils de collaboration qui se veulent toujours plus flexibles.

C'est un véritable tableau interactif qui est proposé avec visualisation commune, échange dans le fil de discussion et intégration facilitée des contacts pour les faire participer au projet commun.

On notera également l'arrivée de l'application FreeForm qui servira au brainstorming avec partage d'idées, d'URL ou d'images / vidéos / audio avec l'appui du stylet Apple Pencil.

On retrouvera les nouvelles possibilités de correction de message récemment envoyé ou même d'annulation d'envoi. Et, comme attendu, iPadOS 16 renforce le multitâche des tablettes iPad grâce à Stage Manager qui n'est autre qu'un gestionnaire de fenêtres permettant de gérer des fenêtres flottantes et de les redimensionner. Le rapprochement avec le fonctionnement d'un ordinateur est patent.

Cela l'est plus encore avec l'annonce "des apps dignes d'un ordinateur" qui feront oublier les limitations habituelles des tablettes pour proposer des fonctions d'édition plus avancées, notamment dans la gestion des dossiers.